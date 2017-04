Oriental Flowshow

Chryssanthi Sahar & EnsembleTime to say Goodbye! - Letzte Oriental Flow Show!Nach 12 facettenreichen und spannenden Jahren findet das Finale der Oriental Flow Show statt. In der Abschiedsshow präsentiert Chryssanthi Sahar mit ihrem Tanzensemble zum letzten mal die Vielfalt des Orientalischen Tanzes: von klassisch bis modern, von folkloristisch bis experimentell, von Griechenland bis Ägypten, wie immer im TIKK-Theater. Ein tänzerisches Feuerwerk mit mehreren Tänzerinnen.Wir möchten uns bei unseren zahlreichen Fans und Freunden bedanken und wir hoffen, daß Ihr mit uns diese letzte Show mitfeiern werdet.