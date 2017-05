Orientierungslosigkeit ist kein Verbrechen

Die Journalistin Lena (Nina Kronjäger) befindet sich in einer persönlichen Krise, doch nichtsdestotrotz will sie zum Thema „Europäische Sicherheitspolitik“ recherchieren. Ihre Arbeit führt sie von Berlin bis in den Norden Griechenlands, nach Thrakien, zu dem neuen Sicherheitszaun, der das Land von der Türkei trennt und den Westen vor weiteren Flüchtlingen schützen soll. Auf ihrer Reise begegnet Lena zufällig der Refugees-Welcome-Aktivistin Amy (Anna Schmidt), die kurzerhand beschließt, Lena zu begleiten, teils aus Neugier, teils aber auch aus Langeweile. Gemeinsam machen sich die sehr unterschiedlichen Frauen auf, die Auswirkungen der Sicherheitspolitik näher zu untersuchen. Doch ihre grundverschiedenen Ansichten zu politischem Engagement, Arbeit und Kapitalismus führt schon bald zu Reibungen, die ihr jeweiliges Weltbild erschüttern…