Orimoto - die Kunst des Buchfaltens

Alte Bücher müssen nicht im Keller oder im Altpapier landen!

Book Folding Workshop mit Stephanie Krenze und Gebärdensprachdolmetscherin Rita Mohlau. Es gibt einfache Faltmethoden, um sie in wunderschöne Kunstgegenstände zu verwandeln. Zugegeben, etwas Geduld braucht es dabei schon, aber die zahlt sich aus, wenn man das Ergebnis schließlich in den Händen hält. Die gefalteten Bücher sind zudem tolle Geschenke für Freunde und Familie. Im Rahmen des Workshops erlernen Sie, einen Schriftzug oder Objekte bzw. Silhouetten in die Sichtkante eines Buches zu falten. Ein Spaß für Groß und Klein!