Der Ostereiermarkt, der am 24. und 25. März in Fichtenau stattfinden wird, hat erneut Interessantes anzubieten, denn es werden wiederum einige neue Aussteller vertreten sein.

Die in diesen Tagen einmalige Atmosphäre des Fichtenauer Ostereiermarktes begründet sich in der Dekoration des Rathauses, der Bewirtung und in der Auswahl der Aussteller. Der Markt ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt und ein großer Anziehungspunkt für Jung und Alt.

Der besondere Markt im österlich geschmückten Rathaus in Fichtenau-Wildenstein ist ein Treffpunkt für Sammler und Liebhaber kunsthandwerklich gestalteter Ostereier. Der Austausch zwischen Künstlern und Kunden sowie ein reger Kauf und Verkauf der liebevoll gestalteten Produkte rund uums Ei deckt die weit gefächerten Interessen nahezu aller Besucher ab.

Das Ei hält etwas verborgen, in ihm ist Leben. Damit wird die Beziehung zur Auferstehung Christi deutlich und die Verbindung zwischen dem Ei und Ostern für Christen erklärbar.

Hier finden sich Ideen und Anregungen für den eigenen Osterschmuck. Kleine und große Besucher werden von Hasen und Küken begrüßt. In der Cafeteria im Rathaus sorgen die Fichtenauer Landfrauen aufs Beste für das leibliche Wohl. Mitmachen lohnt sich auch beim Überraschungs-Gewinnspiel.

Die Kleinen (Kinder bis 10 Jahre) werden am Nachmittag vom Team des Kindergartens betreut und sind beim Basteln und Spielen bestens aufgehoben, sodass die Eltern und Großeltern in Ruhe ihre persönlichen Fichtenauer Momente auf dem Ostereiermarkt genießen können.