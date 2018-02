Osterhasen Aktion

Und für die Besucher und Kunden, denen der Osterhase nicht über den Weg läuft, wird er in den Geschäften Teilnahmescheine hinterlegen. Am Gründonnerstag heißt es also: Ab in die Innenstadt, bummeln, Teilnahmescheine ausfüllen und mit ein wenig Glück einen von 25 XXL-Osterhasen gewinnen. Die ausgefüllten Teilnahmescheine müssen zwischen 15.30 Uhr und 16.00 Uhr unterhalb des Alten Rathaus an der Balustrade abgegeben werden. Gleich im Anschluss wird die Werbegemeinschaft dort die 25 Gewinner auslosen. Sie dürfen sich über ihren persönlichen XXL-Hasen, der aus feinster Vollmilchschokolade von Café Heigold in Künzelsau in Handarbeit hergestellt wird, freuen. Egal, ob groß oder klein, die XXL-Hasen „versüßen“ das lange Osterwochenende auf jeden Fall. Gewinnen kann nur, wer bei der Verlosung vor Ort ist.Die Werbegemeinschaft Künzelsau bedankt sich mit dieser Aktion bei allen Besuchern und Kunden der Kreisstadt Künzelsau und wünscht schon jetzt Frohe Ostern.