× Erweitern Out of Fashion

Out of Fashion – a fine blend of Blues and Rock Musiclong ago, but still alive... Erstklassiger gitarrenlastiger Bluesrock, kraftvoll und dynamisch gespielte Grooves, mitreißende Soli - und das alles gepaart mit ansteckender Spielfreude. Eindrucksvoll demonstrieren die sechs Musiker von Out of Fashion, wie vielseitig und aktuell der elektrische Blues und Rock der 60er und 70er Jahre klingen kann. Mittlerweile seit mehreren Jahren in und um Esslingen unterwegs, wie auch zu Gast auf diversen Festivals in Frankreich und Polen, überzeugen die Musiker von Out of Fashion das Publikum mit ihrer abwechslungsreichen Show. "Die Begeisterung für unsere Musik mit dem Publikum teilen zu können, ist bei jedem Konzert etwas Besonderes" – Und das kann man spüren. Präsentiert werden Klassiker der Musikgeschichte, aber auch weniger bekannte Perlen. Alles in eigener Interpretation. Mal erdig, mal wild, mal psychedelisch, oft ausgelassen und schweißtreibend, hin und wieder auch mal still und nachdenklich - stets aber intensiv mit Einsatz und Seele gespielt!