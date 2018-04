»Out of Joint«: das ist ein furioser Tanztheaterabend zwischen ­Südafrika und Deutschland, der aus unterschiedlichen Perspektiven einen gemein­samen Blick auf die Welt findet und ihn unterhaltsam und nachdenklich in Bilder und Bewegung umsetzt. »Aus den Fugen« bersten derzeit die gesellschaftlichen Ordnungen. Weltweit verschieben sich Macht­balan­cen, brechen Ängste und Anfeindungen hervor. Mit »Out of Joint« bringen der Bremer Choreograf Helge Letonja und sein Kollege Gregory Maqoma aus Johannesburg eine transkulturelle Konfrontation zum ­Tanzen. Sie haben wechselseitig mit Tänzerinnen und Tänzern der je­weils anderen Kompanie geprobt und am Ende ihre künstlerischen Handschriften zu einem Stück verwoben. Entstanden ist ein ausdrucksstarkes und zeitgenössisches Panorama der Spreng- und Fliehkräfte, Lähmungen und Rebellionen individueller wie sozialer Körper.

Nach der Vorstellung findet ein Publikumsgespräch mit Helge Letonja, Anke Euler und den Tänzerinnen und Tänzern statt.