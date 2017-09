Outcoloured und Sing Eric & The Peptones

„Outcoloured“ sind die Studienfreunde Angelo Fritsch (Gesang und Gitarre), Niko Kocher (Gitarre und Zweitstimme) und Gabriel Brütsch (Cajon). Auf einem Geburtstag entdeckten Angelo und Niko ihr gemeinsames Song-schreibe-Talent und waren seither sehr produktiv. Musikalisch bewegen sich ihre meistens auf Englisch erzählten Geschichten und Ideen zwischen Indie, Folk, Pop und Rock n' Roll.

Aus Ludwigsburg kommen die Freunde Daniela (Geige), Svenja (Gitarre, Gesang, Percussion), Leonie (Tin Whistle, Cazoo), Niklas (Gitarre, Gesang), Chris-Erik (Akkordeon, Percussion) und Manuel (Banjo, Gitarre, Blues- Harp). An der Instrumentenzusammensetzung erahnt man schon: es geht in das Genre Country, Western, Hillbilly, Folk, Blues & Bluegrass und das im ursprünglichen Stil der 30er/40er/50er/60er-Jahre.

„Sing Eric & The Peptones“ lieben es traditionell und stilecht. Alle Effekte und Sounds sind echte Handarbeit und entstehen durch spielen, schlagen, klopfen oder anderweitige Bearbeitung der Instrumente oder was den Musikern sonst noch zwischen die Finger kommt. Hank Williams, Johnny Cash und andere mehr oder weniger bekannte Legenden geben sich auf der Bühne ein Stell-Dich-ein und nehmen uns mit auf eine zünftige musikalische Zeitreise in den Wilden Westen, die Berge von Kentucky und Tennessee oder auch mal ein Abstecher auf grüne Inseln.