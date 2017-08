× Erweitern OX

Nach jahrelangem Touren und Aufnahmen mit der international bekannten Progressive-Rock Band “Fire On Dawson”, formte sich “OX” 2014 aus der Groovesection der Band um Gitarrist, Sänger und Songschreiber Simon Ochs, sowie Niklas Reinfandt (Bass) und Max Siegmund (Drums). Als viertes Mitglied wurde Nadir Zee (Gitarre) gecastet, mit dem die Band ein Jahr im Studio verbrachte, um direkt mit dem ersten Album und als eingespieltes Team an die Öffentlichkeit zu gehen.

Erste Auftritte führten sie nach Stuttgart, auf die Bühne des Substage in Karlsruhe und in die Alte Hackerei, als Vorband von "Jaya the Cat". Ihr Debut Album “Rewind To Overwrite” wurde in den TidalWave Studios gemischt und vom Grammy-nominierten Soundengineer Robin Schmidt (u.a. Razorlight, The Black Keys, Beatsteaks) gemastert.

Einprägsame Melodien, harte Riffs, balladeske Passagen aber auch unerwartete Abstecher in Latin, Punk und sogar Jazz verleihen OX schon jetzt einen unverkennbaren Sound, welcher sich qualitativ schwer von jenem der Rockidole wie Alter Bridge, Three Days Grace oder Porcupine Tree unterscheiden lässt.