Die Gitarre fabuliert, die Orgel summt, die Stimme kratzt, die Drums sekundieren den warmen Bass: Wenn Pale Heart loslegen, ist der ganze Raum urplötzlich voller Musik. In der klassischen Triobesetzung jagen uns die jungen Stuttgarter einen Blues-Schauer nach dem anderen über den Rücken. Ihr Sound ist von einer zeitlosen Nostalgie und einer dezenten Melancholie.

Nachdem die drei fast zehn Jahre unter dem Namen „White Daze“ Musik gemacht haben, ist es jetzt an der Zeit für den nächsten Schritt. Neuer Name, neue Ziele, dazu ein Klang, der noch organischer, noch improvisierter klingt. Und sich echt nicht hinter den großen Alten verstecken muss. Neben Marc Bauer frönen auch sein jüngerer Bruder Nico Bauer sowie Schlagzeuger Sebastian Neumeier dem wunderbar verspielten Blues. Sie orientieren sich an Gruppen der späten 60ern und frühen 70ern und an dem Blues, Rock, Soul, R’nB, Funk und Fusion dieser Aera vermischt mit modernen Elementen.

Ein würdiger Auftakt unseres musikalischen Herbst/Winter Programms mit tollen jungen Musikern.

Marc Bauer – guit./voc

Nico Bauer – Hammond Organ, Moog Synth, Rhodes Piano

Sebastian Neumaier – drums, percussions, Gong