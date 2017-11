Mit Pan-Pot kommt am 01. Dezemeber 2017 ein absolutes Top-Duo der Techno-Szene ins Lehmann nach Stuttgart. Als 2005 ihr erster Release erscheint sind Thomas und Tassilo mit einmal in aller Munde. Es folgen erste Touren hinter die Berliner Grenzen, die Gründung ihres Labels Second State und natürlich weitere erfolgreiche Veröffentlichungen. Heute sind Pan-Pot eines der erfolgreichsten Techno-Duos und weit über den Globus bekannt. Für den Support stehen diesmal Ackerman, sowie Chris Hirose & Hours zu Seite.