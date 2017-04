Natürlich darf im Programm zum Wein-Kultur-Festival in Heilbronn die Panorama-Tour am Wartberg nicht fehlen. Der Weinerlebnisführer Rudolf Öhlschläger führt über den Wein Panorama Weg mit Halt an der Historischen Baumkelter. Unterwegs werden drei Weine probiert (18,50 pro Person).