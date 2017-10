Weihnachtstheater

Pünktlich zur Weihnachtszeit zeigt das Werkraumtheater wieder sein Kultstück, eine etwas andere, sozusagen eine besondere Weihnachtsgeschichte für alle Menschen groß und klein! Maria, Josef und das Jesuskind haben bekanntlich in der Weihnachtszeit "Hochkonjunktur". Jedoch nicht bei uns! In diesem Jahr spielen fairerweise mal die "Tiere" eine Hauptrolle. Als der Ochse zurück in seinen Stall kommt, findet er mitten auf seiner Futterkrippe - ein schreiendes Etwas. Der hinzueilende Esel soll das Problem schleunigst lösen und das Bündel aus der Krippe entfernen. Doch wohin nur mit dem Menschenkind, das von Soldaten und drei seltsamen Gestalten aus dem Morgenland gesucht wird? Die Eltern sind unauffindbar und draußen ist es richtig kalt. Keinen Hund möchte man vor die Tür jagen. Der Esel vermutet in dem Baby das Jesuskind und findet, dass ihm geholfen werden muss. Beide Tiere entwickeln sich im Laufe der lustigen Geschichte zu einem fürsorglichen" Elterngespann". Was für eine schöne Bescherung! Für die ganze Familie. Ein Stück voller unerwarteter Ereignisse und überraschender Beziehungen. Unsere Schauspieler verschieben die Zeit um "mehr als 2000 Jahre". Nach einem Theaterbesuch von "Papa Ochs und Mama Esel" dürften die Satthelden in der Beliebtheitskala der Krippenfiguren Kultstatus erreichen. In der stimmigen Inszenierung wird das außerordentliche Krippenspiel zum echten Kunststück, an dem alle Generationen ihren Spaß haben. Schade nur, dass es sich um ein saisonbedingtes Stück handelt, wenn nicht noch ein "Hase" miteingebaut wird. Daher schon ab Anfang November auf dem Spielplan des Werkraumtheaters. Inszenierung: Jasmin Rahimi-Laridjani; Es spielen: Dr. Eckard Spitzberg, Markus Spitzberg.