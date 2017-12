Papadia - Der verlorene Vater

× Erweitern Of Sing Jugendchor Of Sing

Musical Projekt des Jugendchors Of Sing aus Brettheim, am 20. Januar im Kulturhaus Wallhausen zu hören.

Gleichheit und die selben Startbedingungen für alle sind die Maxime, die für die Gesellschaft in der Zukunft gelten. Kinder wachsen deshalb nicht in Familien auf, sondern in einem Zentrum, in dem sie von Erzieherinnen für das weitere Leben ausgebildet werden. Jeden Tag aufs neue machen sich Fifty, Cinco und die anderen Kids daran, die meisten und schönsten Tontaler zu sammeln. Sie wissen, sie legen damit den Grundstein für ein erfülltes Leben. Und dann kommt Anna und mit ihr ganz neue Fragen…

„Papadia – auf der Suche nach dem verlorenen Vater“ ist bereits das dritte Musical-Projekt des Jugendchors Of Sing aus Brettheim. Selbst geschriebene Dialoge und viele selbst komponierte und getextete Lieder nehmen den Zuschauer mit hinein in ein spannendes Abenteuer.

„OfSing“ ist ein Jugendchor aus Hohenlohe. Genauer gesagt, hat der Chor seinen Ursprung in der evangelischen Kirchengemeinde Brettheim.

Die ca. 30 Chormitglieder kommen nicht nur aus der näheren Umgebung, sondern nehmen teilweise auch Woche für Woche weite Anreisen zu den Proben auf sich.Den Mitgliedern des Chors ist es wichtig, nicht nur ihre Freude am Singen auszuüben, sondern auch die Gute Nachricht von Jesus Christus in der Welt bzw. näheren bis ferneren Umgebung zu verkünden.

Zu diesem Zweck ist „OfSing“ häufig in Gottesdiensten anzutreffen, aber auch immer wieder bei Konzerten zu sehen und zu hören.

Informationen, wann der Chor wieder auftritt oder wie man „OfSing“ in seine eigene Gemeinde einladen kann, finden Sie unter „Termine“ und „Veranstalterinfos“.