„Ich träumte davon eine Mohnblume zu sein. Meine Beine die Wurzeln, mein Oberkörper die Sprossachse, meine Arme die Blätter und mein Gesicht die Blüte.

Ich spüre einen stillen Trieb in mir, in meinem Körper. Ein Trieb, der wachsen will zu einer Mohnblume. Sie ist in mir drin.“In Papaver Kormus /Desire For beschäftigen sich Lotte Lindenborn und Jonas Bolle mit der Pflanzenbewegung von Mohngewächsen und der Sehnsucht nach Leben. Ein Versuch der Entindividualisierung, um sich zu einem neuen, erträumten Individuum formen zu lassen. Eine Performance zwischen Sehnsucht und Trieb, zwischen Natur und Mensch, zwischen Publikum und Performance. Was als Erinnerung an einen Traum begann, wird nun Recherchearbeit und Tanz-Performance. Was, wenn dem Traum sein letztendlich menschlicher Zug an Plastizität und Körperlichkeit wiedergegeben werden kann? Was, wenn dieser Traum mit seinem fantastischen Potenzial die eigentliche Ermächtigung über das Leben ist?Papaver Kormus /Desire For entstand am Kazuo Ohno Dance Studio in Yokohama, wo Lindenborn im Mai und Juni 2017 Studentin von Yoshito Ohno war. In Zusammenarbeit mit dem Musiker und Performer Jonas Bolle wurde die Performance in Stuttgart weiterentwickelt. Die Performance ist unabhängig von Zeit und Raum. Sie wächst in den gegebenen Ort hinein und zeigt sich in einem einstündigen Performance-Loop.