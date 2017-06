Pape Seck + Kaira Percu

Afrikatage 2017

Pape Samory Seck stammt aus der bekannten senegalesischen „Griotfamilie“. Seck und wuchs in der Hauptstadt Senegals (Dakar) im bekannten Musikerviertel Pikine auf. Er gilt als einer der gefragtesten Perkussionisten afrikanischer Rhythmen in Deutschland. Er gründete die in Deutschland ansässigen Formationen von „Le Deggo“, sowie die Gruppen „Seck Brothers“ und „African Melody“ und spielt auch weiterhin als Solist in weltweiten Formationen. Begleitet wird er von Kaira Percu, der Band um Aly Bayo. Der Name "Kaira Percu" bedeutet "Friedliche Trommeln". Die Band begeistert seit vielen Jahren Fans westafrikanischer Musik in ganz Deutschland und setzt sich aktiv für den Frieden im Senegal ein.Anschließend Disco mit DJ LaminVeranstalter: Afrika Deggo e.V.