Der Brite und Wahlkanadier Tim Crabtree ist mit seinem Projekt “Paper Beat Scissors” mit meisterhaft arrangiertem Indie-Folk zu Gast auf der Studiobühne des Cairo. Im Zentrum seiner Musik steht eine virtuos gezupfte Gitarre und Crabtrees eindringliche Stimme voller Ehrlichkeit und Rauheit.Paper Beat Scissors bringen ihre neue EP All We Know mit nach Würzburg, mit der sie mit Drum-Loops und dezenten Streicher- und Bläser-Arrangements ganz neue Pfade beschreiten werden.