Mit zwei akustischen Gitarren, einem E-Bass, einer Cajon und mehrstimmigem Gesang bringen Die Paperboys am Freitag, 8. Dezember, lässig groovende Rock-, Pop- und Soulnummern von gestern und heute auf die Bühne der Tapaskneipe in der Nürtinger Alten Seegrasspinnerei, Plochinger Straße 14. Andreas Warausch (Gesang/Gitarre), Volker Haußmann (Gitarre/Gesang), Stefan Weber (Cajon/Percussion/Akkordeon) und Matthias Kamp (Bass/Gesang) haben sich ursprünglich als Buena Vista Taeles Club einen Namen gemacht, dann den Bandnamen geändert. Am musikalischen Output hat sich dadurch freilich nichts geändert: Ausgefeilte Gitarren- und Gesangsarrangements laden zum entspannten Zuhören ein. Zur Musik servieren die ehrenamtlichen Köche der KulturKantine ab 19 Uhr frisch zubereitete Tapas.