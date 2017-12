Papito - Eine Metzgete mit Barockmusikern

Besetzung: Erika Stucky (voc, accord, film), FM Einheit (sounds, noises), La Cetra Barockensemble Stucky, die Meisterin im Brechen von Traditionen und im Zusammenbringen von Menschen und Musik hat wieder einen Coup gelandet. Wie immer geht es um ihr Leben, jetzt um ihren Vater, der zu Lebzeiten ein Metzger war.Für dieses opulente Vorhaben hat sie ihr Personal massiv aufgerüstet. So kommt das Grammy-nominierte Basler Orchester La Cetra, Spezialist für historische Aufführungspraxis, mit Jazz und Punk in Berührung. Kein geringerer als der wegweisende Performer FM Einheit von den Einstürzenden Neubauten mischt sich mit Punk-Poesie in das Szenario ein. Erikas Filme sind auch dabei, zu sehen sind Schlachten, eine fast schon zärtliche Hausschlachtung in Havanna, Schamanentänzer in Mexico und ihre Kinder-Barbiesammlung. In der Vorbereitung mailte sie uns: „Es geht! Und jede Probe, jedes Treffen bestätigt mir, dass so eine genreübergreifende Geschichte möglich ist - Und für alle Beteiligten neue Synapsen im Hirn anknipst. Wir freuen uns schaurig drauf!“

