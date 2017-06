Paris und Helena – Lanzelot und Ginevra

Hansjörg Ostermayer erzählt berühmte Auftaktepisoden zweier abendländischer Sagenkreise. Die homerische Nacherzählung umrahmt und begleitet Isa Beck (Klarinette) – die arthurische Petra Kruse (Harfe). Vor 90 Jahren brillierte der Stummfilmstar Ricardo Cortez als Jüngling Paris (1927) und vor 50 Jahren Franco „Django“ Nero als Ritter Lanzelot (1967). Diese kulturgeschichtlichen Eckdaten... nein, Scherz beiseite... Wohl keine zwei anderen Mythen wurden bis in unsere Gegenwart so fleißig fortgesponnen wie Ilias und Artussage. Im Genre des zeitgenössischen Storytelling fügen wir zwei weitere Schnipsel hinzu: Unsere Aneinanderreihung der berühmten Ehebrüche lässt ahnen, wie sich das Konzept des göttergelenkten Schicksals im Lauf der Jahrhunderte zur Idee des freien Willens verschob. Strömt herbei, ihr Edlen, es ist Frühsommer in Troja und Camelot.