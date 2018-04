Party mit Tanzkaraoke für Alle

Abends feiern wir das Jubiläum mit einer großen Tanzparty für alle. Nach der Vorstellung der Kibbutz Contemporary Dance Company im Großen Haus wird die BOXX geöffnet für viel Platz zum Austoben tänzerischer Energien. Der Einstieg geht ganz leicht mit dem Tanzkaraoke von der Cie. Willi Dorner: wählt einen Videoclip aus und tanzt mit, was die Vortänzer auf der großen Leinwand zeigen. Lustige Typen und einfache Bewegungsfolgen zu Disco, Pop und Soulmusik. Dazu gibt’s pinke Pantoffeln und schwarze Handschuhe wie bei den Tänzern in den Videos. Und DJ Kaiser legt auf! Ihr kennt ihn als Mitgründer der Funk- und Soulband »Mr. Hot and the Funky Pepperonies«, er legt im Green Door, Mobilat Club, Plan B oder Manhattan auf, und heute bringt er das Theater zum Tanzen.