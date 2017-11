Achtung, Achtung, es herrscht MASH UP Alarmstufe ROT! DJ Beestyle, die Ein-Mann-Live-Show-Bestie, richtet euch ein noch dagewesenes Samplemassaker an. Bislang gibt es noch kein Gegenmittel für seine bizarren Live Remixes, die er in seinem hochdosierten und energiegeladenen Powerset zusammen mit etlichen technischen Raffinessen erzeugt. Es wird dringend empfohlen, sich nicht gegen die ekstaseartigen Partywallungen zu wehren.