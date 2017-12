× Erweitern Orchestra

Am 25. Januar 2018 treten die Musiker des britischen Swing-Ensembles PasadenaRoof Orchestra bei einer jazzopen night im Carmen Würth Forum auf.

Seit rund 50 Jahren steht das elfköpfige Pasadena Roof Orchestra erstklassige und klanglich einmalige Swing- Unterhaltung. Diese Formation hält weltweit die Tanzmusik der 1920er bis 40er Jahre am Leben und verleiht ihr zeitlosen Glanz. Selbst Queen Elizabeth II. lud das 11-köpfige Ensemble bereits zur hauseigenen Weihnachtsparty.

Das Orchestra spielt unvergessenen Melodien, schmeichelt seinen Zuhörern mit romantischen Texten und würzt jedes Konzert mit einer gehörigen Prise britischen Humors. Musik von George Gershwin, Cole Porter und Irving Berlin erwacht zu neuem Leben. So kommen bekannte Titel wie "Puttin' on the Ritz", "Sweet Georgia Brown", "The Lullaby of Broadway" ebenso wie beliebte Duke-Ellington Nummern auf die Bühne.

Gegründet wurde das Orchester 1969 von John Arthy. Dieser entdeckte auf einem alten Dachboden in Manchester über 1000 vergilbte Original-Arrangements für Swing- und Tanztitel der 20er bis 40er Jahre, darunter „Puttin‘ on the Ritz“, „Minnie the Moocher“ oder auch sein Lieblingssong „Home in Pasadena“, der dem Orchester seinen Namen verlieh. Inspiriert und begeistert gründet Arthy, der selbst Bass und Sousaphon spielt, zusammen mit befreundeten Musikern das Pasadena Roof Orchestra. Im Herbst 1974 veröffentlicht das Ensemble seine erste LP. Mit wachsendem Bekanntheitsgrad häuften sich Konzerte außerhalb Großbritanniens – 1975 tritt das Orchester erstmals in Deutschland auf.

Obwohl die Wurzeln des Swing in den Vorkriegsjahren der 1920er Jahre, den „Roaring Twenties“ liegen, überlebte dieses Genre Jahrzehnte lang und erfreut sich heute wieder zunehmender Beliebtheit. Weltweite Erfolge brachten das Orchester unter anderem zum Montreux Jazzfestival, nach Cannes, London, Abu Dhabi, Dubai, Kuala Lumpur und Hongkong.

Bandleader und Sänger Duncan Galloway weiß, was sein Publikum wünscht: A Night of Swing Classics. Kein anderes Orchester hat den Sound vergangener Tage so gut drauf. Ein Konzertabend mit dem Pasadena Roof Orchestra bedeutet Show, Spaß und Rhythmus. Es erwartet Sie ein Abend mit viel Spaß, Soul und vor allem Swing auf höchstem Niveau.