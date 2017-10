Pat Appleton - A Higher Desire

× Erweitern Pat Appleton

Pat Appleton, Sängerin mit deutsch-liberianischen Wurzeln, Stimme von De-Phazz, veröffentlicht ihr drittes eigenes Album - und von Anfang an war ganz klar: Es wird ein Jazz-Album! Eine gelungene Entscheidung! Nicht umsonst bezeichnete 3Sat Pat Appleton als eine der »wichtigsten Stimmen des zeitgenössischen, deutschen Jazz«.

Pat Appleton tourt seit Jahren regelmäßig um die Welt. Als Komponistin und Sängerin arbeitet sie außerdem für TV- und Film-Produktionen. Mit ihrer Berliner Jazzband hat sie nun ein neues, eigenes Programm entwickelt, das im September 2016 live vom RBB in der Reihe »The Voice in concert« vorgestellt wurde. Ein komplettes, englischsprachiges Album ist entstanden – federführend war dabei Sebastian Weiß mit seinen Kompositionen und seinen an Burt Bacharach sowie den Polit-Jazz der 70er Jahre erinnernden Arrangements. Die Band groovt und ist hervorragend eingespielt und Pat Appleton zeigt wieder einmal, dass sie tolle, inhaltlich berührende Texte schreibt. Eine wunderbare Kombination aus erdigem, handgemachtem Jazz mit Pat Appletons unverwechselbarer Ausnahme-Stimme!

Besetzung: Pat Appleton (voc); Sebastian Weiß (p); Martin Auer (tp); Michael Kersting (dr)