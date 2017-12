Schauspiel über die Aufarbeitung des RAF-Terrors zwischen Angehörigen und Opfern am 20. Januar in der Haalhalle.

Dreißig Jahre nach dem RAF-Attentat an Jürgen Ponto nimmt seine Tochter Corinna Kontakt zu Julia Albrecht, der Schwester einer Attentäterin auf. „Patentöchter“ zeigt den aufwühlenden Versuch einer Aufarbeitung zwischen Angehörigen von Tätern und Opfern und gleichzeitig ein ebenso umfassendes wie bewegendes Bild bundesrepublikanischer Geschichte. Mit Silke Buchholz, die im Vorjahr in „Don Camillo und Peppone“ und „Die Wahlverwandtschaften“ in Schwäbisch Hall zu erleben war.„Es ist großes Theater, das hier geboten wurde, mit der Wucht einer griechischen Tragödie. Wobei nicht die Beantwortung der ‚Warum’-Frage die Katharsis auslöst, sondern einzig das Sprechen über die große Wunde im Herzen.“ Robert Ullmann, Badische Zeitung

