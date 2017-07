Patrick Camora hat weder was mit Plastik und Palmen zu tun (RAF Camora), noch mit organisiertem Verbrechen (Camorra), sondern organisiert lieber ein paar tighte Beats für Stuttgarts Electronic-Community, weil die hängt an der Nadel und braucht immer neuen Stoff. Sein Netzwerk jubelt auch ohne Free WiFi, denn manchmal braucht es eben nur ein paar feiste neue Deeptech-Tunes. Die hat er schon diesen Sommer bei einer After!? aufgefahren und fährt nun mit RAM durch die Samstagnacht. Falls sie auf einer Jägermeister-Spur ausrutschen sollten, trinken sie einfach gleich nochmals einen. Haftpflicht for life und Kowalski forever.

