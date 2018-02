Patrick Simons - Walked the Line The Story of Johnny Cash

Johnny Cash war bekannt für seine markante Bassbariton-Stimme und den "Boom-Chicka-Boom"-Sound seiner Begleitband „The Tennessee Three“ sowie seine kritischen und unkonventionellen Texte. Legendär sind seine Konzerte in den Gefängnissen Folsom und San Quentin. Der "Man in Black", schrieb etwa 500 Songs, verkaufte mehr als 50 Millionen Tonträger und wurde mit 13 Grammy Awards ausgezeichnet. Mit Riesenhits wie u.a. "Ring of Fire", "I walk the Line" und "Folsom Prison Blues" machte er sich unsterblich. Er hat die Countrymusic geprägt wie kein anderer. Patrick Simons singt und spielt Johnny Cash und erzählt aus dessen Leben. An der Sologitarre begleitet ihn Uwe Zadow.