Paul’s Artists present Aromå der Nacht

„Sie sind der Meinung, das war Spitze“ – mit diesen magischen Satz konnte das Publikum der Kultspiel-Show „Dalli Dalli“ (moderiert von the one and only Hans Rosenthal) in den Siebziger Jahren eine besondere Leistung von Kandidaten per Knopfdruck würdigen.

Nachdem die erste Ausgabe der Paulschen „Aromå der Nacht“ mit solch einer beeindruckenden Leistung glänzte, wollen die Gastgeber den Rufen nach einer Zugabe nun endlich entsprechen und haben erneut zwei der schillerndsten Figuren des Stuttgarter Untergrund geladen. Mit Tizian begrüßen sie eines der Aushängeschilder des wunderbaren Aromåt-Kollektiv: Auferstanden aus Ruinen von subkulturellen Nischen wie den Waggons oder Contain’t vereint Tizian mit extra groovigem House und funky Future-Disco den einmaligen Klang dieser beiden Institutionen. Die Nightlife-Fachjury beschreibt ihn zurecht als Vollblut-DJ aus Liebe zu den Beats! Der zweite Gast des Abends ist Gustav Gustavson, ebenfalls ein fester Part der Aromåt-Crew. Mit Melodie, Energie und Leichtigkeit im Gepäck geht es mit Master Gustav auf eine außergewöhnliche musikalische Reise, welche die tanzmotivierten Gäste problemlos in einen Zustand der absoluten Schwerelosigkeit versetzt. Außerdem gibt’s ein 1A-Rahmenprogramm der Paul’s-Bande, die den Abend geschmeidig eingroovt und bekanntermaßen hoch energetisch ausklingen lässt.

Tizian (Aromåt / Låusche)Gustav Gustavson (Aromåt / Låusche)Paul’s Artists (Climax Institutes / Stuttgart)

www.soundcloud.com/naizit

www.soundcloud.com/gustav-gustavson

www.paulsartists.de