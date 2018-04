Paul’s Artists present: Long Distance

Nach einem sehr abwechslungsreichen Gastprogramm in den Wintermonaten mit wirklich unglaublich viel guter Musik, gilt die Einladung zu den Paul’s Artists Anfang Mai einem Solo-Marathon der besonderen Art:

Long Distance – ein Paul’s-Klassiker sozusagen. Es erwartet das Publikum in dieser Nacht ein musikalisches Programm „von bis hin“ und „von dort zurück“ – und die beiden Gastgeber haben an diesem Abend reichlich Zeit dafür. Der endlose Pfad, die längste Distanz. Denn der Weg ist ja bekanntlich bereits das Ziel. Mit dem mittlerweile ziemlich großen Fuhrpark an Mediaplayern, Samplern, Drumcomputern und Effektgeräten stimmt die technische Ausrüstung, um diesen ausgedehnten Paul’s-Nachtlauf standesgemäß zu meistern. Warmgelaufen sind die Herren schon, die Spannung steigt. Startschuss! Peng und ab dafür. Nicht nur auf die benötigte Kondition, sondern natürlich auch auf die richtige Technik kommt es an. Und an der Spitze wechselt man sich ab. Dem Publikum an den Theken und Tribünen am Streckenrand – und unter den Mitstreitern auf der Tanzfläche – ist dies bereits bestens bekannt. Und morgens dann das fulminante Finish. Geschafft! Erster oder zweiter? Dritter oder letzter? Egal. Denn hier gibt man sich stets olympisch: Dabei sein ist alles!

www.paulsartists.de