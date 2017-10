Paul Cézanne - Spätwerk und Nachfolger

× Erweitern Paul Cézanne - Selbstportrait

"Er ist der Vater von uns allen!" Das sagte Pablo Picasso über Paul Cézanne. Damit gemeint war die überragende Ausstrahlungskraft der Kunst Cézannes auf das ganze 20. Jahrhundert. Wie Cézanne sich das in Jahrzehnten erarbeitet hat und was seine künstlerische Qualität schließlich ausmacht, erläutert Michael Klenk in seinen Vorträgen am 7., 14. und 21. November 2017. Schwerpunkt ist dabei die Cézanne-Ausstellung in der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Michael Klenk leitet die Haller Akademie der Künste. Die Vorträge können einzeln besucht werden.