Paul Lawall und die Dukes of Rhythm

Bands werden mit den unterschiedlichsten Intentionen gegründet. Die bluesorientierten Dukes Of Rhythm formierte Paul Lawall mit dem Ziel, Musik zu machen, die für ihn Bedeutung hat. Tja, und wer ein Ziel hat, der sollte sich auf den Weg machen...

2015 entstand das erste Album 9 songs to make you feel better…Die Stücke sind musikalisch stark verwurzelt im amerikanischen Blues und all seinen verwandten Stilistiken.

Die Bluesnews 89 schreibt: .Extrem cool und auf höchstem musikalischen Niveau ist das Debut "9 Songs To Make You Feel Better When You're About To Get The Blues" von Paul Lawall & The Dukes Of Rhythm. .... Thematisch geht es auf den 8 Eigenkompositionen plus Keb Mo's "Love Yourself" um Aufbauendes, Motivierendes, welches von einem Glauben an die Liebe und menschlichen Möglichkeiten getragen wird. Das bringt großen Spaß. Die Songs sind klar und einfach anmutend komponiert, dabei aber extrem gut arrangiert und vielschichtig. Punktuell erinnert das - besonders durch Lawalls Gitarrenspiel - an Musiker wie Greg Koch und Johnny A.

Dass wir so einen hervoragenden Künstler und seine Band im Jubliäumsjahr in unserem „Keller“ präsentieren, versteht sich von selbst.

The Dukes Of Rhythm sind

Paul Lawall Guitar & Vocals

Mike Walter Bass & Vocals

Michael Aures Drums, Percussion & Vocals

sicherlich wird der Eine oder andere Gast das Trio “verstärken”