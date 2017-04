Paul Millns - Blues-Piano

Paul Millns feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Der aus Norfolk (England) stammende Sänger, Songschreiber und Pianist gehört zu den besten Blues-Musikern Englands. Deshalb ist er auch ein gesuchter Sideman und Kooperationspartner. Und deshalb sicherten und sichern sich Stars wie Eric Burdon, John Mayall, David Crosby, Ralph McTell, Louisiana Red und Alexis Korner – der Godfather der britischen Blues-Szene – seine musikalischen Dienste. Spätestens seit seinem umjubelten Auftritt im legendären „Rockpalast“ kann Paul Millns auch in Deutschland auf eine treue Fangemeinde zählen – und das auch in Ansbach!Mit seinen erstklassigen Begleitern, Vladi Kempf an den Drums, Ingo Rau an Bass und Akkordeon und Butch Coulter an Bluesharp und Gitarre sind Blues und Soul vom Feinsten garantiert.Ermäßigter Eintritt für Schüler, Studenten, Azubis, Bufdis, FSJ/FÖJ-Leistende und Alg. II-Empfänger an der Abendkasse ab Veranstaltungsbeginn