Paul O'Brien & Son

In Irland geboren, aber in England irisch katholisch erzogen, verbrachte Paul O‘Brien die ersten 20 Jahre seiner Musikerlaufbahn in Pubs und auf Festivals. Er singt mit Wut und Trauer über die Folgen von Ignoranz und mit Freude und Dankbarkeit über die natürliche Schönheit seiner neu gewonnenen Heimat auf Vancouver Island. Er erzählt Geschichten über das Gefühl des Fremdseins, über die Einsamkeit, wenn man sein Zuhause verlässt, über Liebe und Familie… und da wird es dieses Mal besonders spannend, denn O‘Brien kommt nicht alleine, sondern er hat seinen Sohn Fintan mit auf der KuMa-Bühne. Man darf gespannt sein!