Paul Tiernan & John Lester

Es war im Sommer 2005 irgendwo auf einem Festival an der französischen Atlantikküste. Die Vision des Veranstalters war es, talentierte Musiker zusammenzuwerfen und spontan zu schauen, was sich ergibt. Und so geschah es, dass ein Singer-Songwriter aus Irland mit Gitarre (Paul Tiernan) auf einen Singer-Songwriter aus den USA mit Kontrabass (John Lester) traf. Keine 15 Minuten nach dem ersten Kontakt betraten die beiden die Bühne als Duo und etwas Magisches geschah. Und da sie nicht gestorben sind, musizieren sie noch heute. Wenn sie nicht zusammen auf der Bühne stehen, kümmern sie sich um ihre Solokarrieren, aber sie bereichern auch andere Musiker. So stand Paul Tiernan schon mit Donovan, Glen Hansard und Morcheeba auf der Bühne. John Lester kann Gretchen Peters und Patti Smith vorweisen. Aber Tiernan und Lester zu zweit bleibt tatsächlich magisch.