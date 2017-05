Seit über 25 Jahren gibt es in Stuttgart das sogenannte Stadtteilkino – Kinovorführungen in öffentlichen Gebäuden durch ehrenamtliche Filmfans. Der Gedanke dahinter war und ist, Kino wieder aus der Innenstadt in die Stadtteile zurückzubringen, gute Filme zu zeigen und Begegnungen zwischen den Bewohnern in den jeweiligen Stadtteilen zu ermöglichen.

Seit Herbst 2015 ist auch das Kulturwerk dabei und zeigt nun einmal im Monat besondere Filme im Blauen Salon. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Paula - Mein Leben soll ein Fest sein

Bremen, um 1900. Die 24-jährige Paula ist fest entschlossen, eine große Malerin zu werden. In einer Zeit, in der kaum jemand einer Frau ein selbstbestimmtes und erfolgreiches Leben zutraut, wird das kein leichtes Unterfangen – selbst ihr eigener Vater möchte ihr ihren Lebenstraum ausreden. Paula jedoch lässt sich nicht beirren und zieht schließlich in eine Künstlerkolonie in Worpswede. Sie bleibt lebenshungrig und freiheitsliebend, lernt Künstler wie Rilke und Otto Modersohn kennen, den sie kurz darauf auch heiratet. Doch das gemeinsame Leben als Künstlerpaar bringt jede Menge Herausforderungen mit sich.