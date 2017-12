Paula - Mein Leben soll ein Fest sein

Film-Café im Anschluss an die Filmvorführung im LUX bei Kaffee und Kuchen

Dass die leidenschaftliche, ungebärdige Paula Becker tatsächlich als Künstlerin arbeiten will, ist ein Schock für ihre Umgebung. In Worpswede belegt sie bei Fritz Mackensen einen Ferienmalkurs – so ein bisschen fröhliches Rumgepinsel in freier Natur, extra für höhere Töchter vom Künstlerkreis eingerichtet. Aber Paula will mehr – viel mehr. Sie schließt Freundschaft mit Clara Westhoff und verliebt sich in den Maler Otto Modersohn. Es scheint, als hätte sie nicht nur ihre große Liebe, sondern auch einen verständnisvollen Unterstützer gefunden. Doch Otto kann sich nicht von den Konventionen seiner Zeit lösen. Erst als Paula allein nach Paris geht, findet sie zu ihrer Kunst und darüber letztlich auch den Weg zurück zu ihrem Mann.