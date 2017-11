Pauls​ ​Artists​ ​present:​ ​Hi​ ​Harry!

Lena Bart (Harry Klein / München) Pauls Artists (Climax Institutes) -

Mit​ ​Lena​ ​Bart​ ​konnten​ ​die​ ​Pauls​ ​Artists​ ​für​ ​den​ ​ihr​ ​Dezember-Date​ ​im​ ​Climax​ ​eine​ ​Münchner Vorzeigeartistin​ ​gewinnen.​ ​Nach den Anfängen vor einigen Jahren im Palais Club, wo sie – von Beginn an und bis heute – mit einer eigenen Veranstaltungsreihe für Aufsehen sorgte, zieht sie mittlerweile mit immer vollem Terminkalender durch sämtliche Clubs der Weißwurstmetropole und des gesamten süddeutschen Raums. Im Harry Klein ist sie seit diesem Jahr in die Liga der Residents aufgestiegen. Lena hat hier bereits mit diversen Größen aus dem seit jeher als exquisit zu bezeichnenden Artistsrooster der Münchener Nachtclublegende gespielt. Ob Claude von Stroke oder Hosh, La Fleur oder Gayle San – hier gibt man sich auf höchstem Niveau die Klinke bzw. die Regler in die Hand. Es geht eben einfach nichts über gute Mentoren. Musikalisch freuen sich die Gastgeber deshalb auf die von ihr selbst meist als „Instinkt“-Musik bezeichneten Stilistik: experimentell, repetitiv und rhythmisch, doch stets mit der benötigten Portion an Herz und Seele. Techhouse und Artverwandtes als teils mit verspielten Arrangements und teils mit futuristischen Soundgeweben gefüllte Klangschichten. Das Rahmenprogramm bedienen wie gewohnt Jochen und Axel selbst. Ergibt in Summe also ein Trio Infernale, das man sich nicht entgehen lassen sollte!