Paulchen Bär findet das Glück

Figurentheater für alle ab 3 Jahren bis Vorschulalter. Idee, Figuren und Spiel: Christine Kümmel, Bühne: Christine Kümmel in Zusammenarbeit mit `Atelier Regine Voss´/ Darmstadt. Regie: Cécile Bachmann-Legrand, Theater SepTeMBer´/ Mühlheim. Paulchen lebt zufrieden auf einer grünen Wiese. Er besitzt alles, was er braucht, einen Baum zum Klettern, eine Höhle zum Schlafen und genug zu Essen gibt es auch. Eines Tages kommt Lieschen Gans auf die Wiese und bringt seinen Tagesablauf gehörig durcheinander. Eine Geschichte über das Glück einen Freund zu finden. 2001 gründete Christine Kümmel das “Theater aus dem Köfferchen” als Ein-Frau-Theater und fand 2002 in den Räumen der ehemaligen Märchengrotte in der VHS Herrenberg als professionelle Puppenspielerin eine feste Spielstätte. Seit 2007 unterrichtet sie an päd. Fachschulen, der Ph Ludwigsburg und in pädagogischen Einrichtungen. www.koefferchentheater.de