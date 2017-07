Paulchen will Zauberer werden – und heute Nachmittag ist sein erster öffentlicher Auftritt. Er hat alles gut geplant und geprobt. Da kann schon nichts schiefgehen... So leicht wie Paulchen sich das vorstellt, ist das Zaubern aber dann doch nicht. Es kann so einiges schiefgehen – und für kleine und große Zuschauer beginnt ein riesiger Spaß. Irgendwie klappt es aber dann doch immer noch – zur Verblüffung des Publikums... Paulchens großer Auftritt ist ein besonderes KinderZauber-Theaterstück. Der Weg des schüchternen Jungen, der seine Ängste mit Fleiß und Mut überwindet, ist ein besonders gutes Beispiel für die Intensität, mit der Guido Hoehne auf Kinder und Erwachsene eingeht. Interaktiv, zeigt Kindern auf zauberhafte Weise den Umgang mit Niederlagen und den daraus erwachsenden Stärken.