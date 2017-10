Pauls Artists present: The 18th

Nach dem fulminanten 21. Climax Institutes Jubiläum im vergangenen Monat folgt nun das nächste Highlight. Denn ob man es nun glauben möchte oder nicht, die beiden „Paul’s Artists“-Member Jochen und Axel werden an diesem Abend 18 Jahre alt! Zumindest mit ihrer nun seit dieser gesamten Zeit bestehenden Eventreihe. Das sind 18 Jahre, je zwölf Monate, mit neun Stunden Party bei durchschnittlich 122 BPM. In Summe ergibt das fast 14.230.080 einzelnen Beats und insgesamt 216 Veranstaltungen. Als Premiere dürfen die Pauls den Gastauftritt von Jonathan Kaspar an diesem Abend präsentieren: Neben den Labels Pets und Objektivity bilden Releases auf Kompakt Records den Rahmen und Hintergrund des aktuellen Kölner Aushängeschildes. Der gebürtiger Rheinländer ist seit 2008 Resident im berühmten Kölner Triple A Club und ebenso im legendären Gewölbe, dazu reist er mittlerweile musikalisch um die ganze Welt. Mit seinem treibend-hypnotischen House, welcher sich über die verschiedenen Bereiche der elektronischen Musik erstreckt, passt er enorm gut zur aktuellen Setliste der beiden Jubilare. Jochen und Axel werden hier, neben der einen oder anderen wohlverdienten Kaltschale, sicher den passenden musikalischen Rahmen zusammenstellen. Auf 18 Jahre Pauls Artists!