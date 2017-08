Pauls Artists presents Nine Zero Nine

909 lautet an diesem Abend nicht nur das Datum – die Zahlenkombination ist auch Teil des Mottos beim September-Date der Pauls Artists im Climax! Eine fast schon magische Numerik, welche eindeutig auf Rolands Drumcomputer der frühen Ära verweist – fast schon Alte Schule sozusagen! Die beiden mehr als erfahrenen Schallplattenunterhalter Jochen und Axel haben sich dazu an diesem besonderen Datum mit Marcel Niveau den wahrscheinlich stilprägendsten Resident-DJ des Airport Clubs in Würzburg eingeladen. Er kann mittlerweile fast 20 Jahre Dienstjahre an den Decks vorweisen und seine Sets sind bekannt für den straffen, druckvollen und straighten Sound der Clubinstitution. Effektgeladen und betont rhythmisch zelebriert Marcel einen innovativen, aber dennoch unverkennbar traditionsbewussten Sound. Zu seinen liebsten Referenzen zählen neben diversen festivals wie der NatureOne unter anderem der legendäre Tresor in Berlin, die Rakete in Nürnberg oder auch das gute alte Rocker in Stuttgart. Höchste Zeit, dem Kessel wieder einmal einen Besuch abzustatten!