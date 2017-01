„peace & friendship“  interkulturelles Konzert

Gerade in diesen aufgewühlten Zeiten soll das Konzert ein Zeichen setzen. Eines von (Nächsten-) Liebe, Spaß an Musik und das eben über Ländergrenzen hinaus. Die Männer, die an diesem Tag auftreten, sind aus Afghanistan, Syrien und dem Iran, alle bis auf einen leben derzeit hier in Sindelfingen. Sie sind 21 bis 37 Jahre alt und machen Musik aus unterschiedlichster Motivation und auf verschiedensten Levels der Professionalität. Was sie eint? Die tiefe Überzeugung, dass Musik und die Liebe, die durch diese verströmt werden kann, alle Grenzen überwindet und Menschen vereint. Außerdem wollen die Künstler einen Einblick in „ihr“ Musikmachen geben, das sich ja sehr deutlich von westlichen Musikstilen unterscheidet. Wir freuen uns auf einige Stunden voller gefühlvoller Musik und laden Jung und Alt aus allen Kulturen herzlich ein. Die niedrigen Eintrittspreise sollen es allen ermöglichen teilzunehmen. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz.

Veranstalter: AK Asyl Sindelfingen