Pecco Billo - Noch mal gut gegangen

Das zweite Album von Pecco Billo ist da! Du hattest Angst, es könnte nicht so fresh werden?

Aufatmen, es ist: Nochmal gut gegangen. Wer sie noch nicht kennt, Pecco Billo sind sieben Jungs und they’ve got Hip Hop Band. Sie glauben an Boom und Clack und haben einiges, was andere nicht haben, einen eigenen Sound zum Beispiel: Live, verspulend und spielend vorbei an den Pop/Rock/Hip/Hop-Standards. Das mag daran liegen, dass man hier Freundschaft und Wmächtig Bock drauf“ hören kann, die Band hat über Jahre und hunderte von Kilometern zusammengehalten, das ist „Mehr als die Summe der einzelnen Teile“. Und: einzeln können die Jungs auch schon ganz schön, da sind zum einen echte Checker-Skills eines Drummer, der rappen kann, und zwar weit über das Kunststück hinaus. Der Mann kann aus Un… Sinn machen – ja, da ist ein Gefühl für Drehungen und Wendungen.

Da ist Poetik, da ist aber auch Lustig. Da sind mehr Höhen oder mehr Tiefe… je nachdem. Billo Style macht euch Beine wie die Evolution, man kann dazu tanzen, man kann aber auch ruhig stehen und zuhören: Viel großes Schlagwerk, Vibraphone, Marimbaphone, Details. Da ist auch Eleganz, Jazz spielt da mit, die Horns können eben auch wirklich. Da ist Kraft und Rotz und Distortion, wenn es muss, da ist Beat und Bass und eine Gitarre, die das hält. Ob das jetzt Hip Hop ist – darüber darf man sich mal wieder in Ruhe streiten, aber sicher ist, dass man eine ganze Weile suchen muss, bevor man etwas findet, dass so real ist. Und noch sicherer: Verwechseln lassen die sich nicht, sie sind Weltmeister in ihrer Welt.

Text nach: Henrik von Holtum aka. Textor