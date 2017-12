Der Wahrheitsfanatiker Henrik Ibsen hat neben seinen großen realistischen Dramen mit Peer Gynt, dem „norwegischen Faust“, eine szenische Weltreise hinterlassen, ein fabelhaftes, komisches und trauriges, ein schillernd buntes Stück Theater. Peer Gynt, norwegischer Bauernsohn, wächst in ärmlichen Verhältnissen auf. Seine Mutter Aase liebt ihn abgöttisch und lauscht begeistert den Lügengeschichten, die Peer erzählt, um sich aus der Enge hinweg zu träumen. Doch Peer will mehr! Auf der Dorfhochzeit entführt er die Braut und flieht in die Berge. Aus dem Reich der Trolle entkommt er glücklich, bevor man ihn zum Krüppel macht. Peer wird Sklavenhändler auf den Weltmeeren, gibt sich in Marokko als Prophet aus und vergnügt sich mit arabischen Schönheiten. In Kairo krönt man ihn zum Kaiser der Irren. Und auf der Schiffsreise zurück in die Heimat wird Peer aus Egoismus zum Mörder. Als der alternde Mann dem Tod ins Auge sieht, muss er feststellen, dass er weite Wege gemacht, aber nie herausgefunden hat, wer er wirklich ist: Ewig Suchender, Egoist, Verführer, Träumer oder Versager? Peers Jugendliebe Solveig jedenfalls hat ein Leben lang auf einen Peer Gynt gewartet. Umsonst?