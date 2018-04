Obwohl sie einen zeitlosen und traditionsbewussten musikalischen Stil verfolgt, ist Peggy Gou aus Berlin ein relativ neues Gesicht in der internationalen Szene. Mit einer Salve von extrem hochwertigen Mixes hat sich die Koreanerin in der weltweiten Underground-Wolke schnell einen Namen gemacht. Soundmäßig irgendwo zwischen Detroit, London und Berlin verortet, widmet sie sich einer fließenden Verbindung von dunkel pulsierendem House und Techno mit gebrochenen Rhythmen und abstrakten Sounds. Zuletzt machte sie auch mit einigen Tracks von sich reden, die bereits zu diesem frühen Zeitpunkt ihrer Karriere auf eine große Zukunt an der Schnittstelle zwischen publikumswirksamen Raves und avancierter Clubkultur erwarten lassen.