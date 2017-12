× Erweitern Penny and the Rhythm Kings

Sitzen, stehen, tanzen - mit groovigem Soul und funky Rhythm & Blues von Aretha Franklin, Billy Preston, Stevie Wonder, Prince und vielen anderen begeistern Penny & The Rhythm Kings nun schon seit geraumer Zeit ihr Publikum. Gefunden hat sich die Band an der Hochschule für Musik in Stuttgart durch ein Soul Ensemble Projekt von Dozent Werner Acker. Schnell war klar, dass es mehr werden wird, als „bloß“ ein Hochschulensemble für zwei Semester.

Musik der 60-er Jahre und Musik von heute spielt die Band stilecht, aber mit eigenem Charme. Die Arrangements sind eigenwillig und einzigartig auf das Sextett abgestimmt - eine grandiose Reise durch die Soul- und R’n’B-Musik von früher bis heute.

Mit dabei sind: Helena Folda aka „Penny“ (voc); Werner Acker (git); Hannes Donel (git); Basti Schiller (b); Julian Feuchter (dr).