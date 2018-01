Soul / Rhythm & Blues von den 60ern bis heute

Nach dem umjubelten Auftritt von Penny & the Rhythm Kings im Jazzclub Cave 61 Anfang 2016 gibt es nun die Neuauflage mit Songs von Aretha Franklin, Marvin Gaye, Amy Winehouse, Ray Charles, Prince, Lisa Stansfield, Bill Withers u.v.a.m.Penny & the Rhythm Kings begeistern schon seit geraumer Zeit ihr Publikum. Gefunden haben sie sich an der Musikhochschule Stuttgart bei einem Soul Ensemble Projekt von Dozent Werner Acker. Die Musik der 60er und Musik von heute kommen stilecht und mit eigenem Charme rüber. Die Arrangements sind eigenwillig und speziell auf die Band abgestimmt - eine grandiose Reise durch die Soul- und Rhythm & Blues Musik von früher bis heute.