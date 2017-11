Pepper & Salt - „Wovon ich singen und sagen will“

× Erweitern Pepper and Salt

Weihnachtliche Konzerte gemeinsam mit dem Schauspieler Jo Jung.

Der meisterhafte Geschichtenerzähler beschenkt uns mit andächtigen, spannenden oder auch heimeligen Geschichten, die berühren. Dazu gibts von uns instrumental-wirkende Vokalmusik, weihnachtliche Choräle, dichte A Cappella-Arrangements und vor allen Dingen swingende American Christmas Songs! Ein einmaliges Geschenk, das Pepper&Salt gerne immer wieder in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit Ihnen öffnen möchte!

Dieser Abend wird nach wie vor in der Pepper&Salt"-Besetzung mit Annette Kienzle-Ehrlich am Sopran und Stephan Boehme am Bass präsentiert.