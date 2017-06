Percussionkonzert zum 25. Jubiläum der Musikschule Sinsheim

Unter dem Motto „Percussion in Concert“ sind Schülerinnen und Schüler aus der Schlagzeugklasse von Jörg Burgstahler am Sonntag, 09. Juli 2017 um 17:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Sinsheim-Hilsbach in einem besonderen Konzert zu erleben. Unter der Leitung ihres Lehrers ist die ganze Bandbreite der Percussion live zu hören. Neben den bekannten Schlaginstrumenten wie Drum Set, Pauken, Xylofon, Marimbafon und anderen werden dabei auch Gegenstände des Alltags zum Musizieren verwendet. Lassen sie sich überraschen was sich alles als Schlaginstrument nutzen lässt.

Aus Anlass des 25jährigen Jubiläums wird dieses Konzert in der neu renovierten Mehrzweckhalle Hilsbach durchgeführt und ist eine Veranstaltung in der besonderen Reihe zum Jubiläumsjahr.