Mit ihrer Performance A Tale of Europeans steht die Künstlerin Ana Mendes inmitten derSammlung des Linden-Museums, stört so den Blick der Besucher und regt dazu an,

anthropozentrische Weltbilder zu hinterfragen.

Eintritt: 4 EUR/ erm. 3 EUR.

In Kooperation mit dem Linden-Museum Stuttgart